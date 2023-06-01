16日午前、沖縄・名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、17歳の女子高校生と71歳の船長の2人が死亡しました。転覆した船は、平和学習のため高校生18人を含む21人を乗せて辺野古沖に出ていたということです。現場周辺は浅瀬が近く波が高くなる場所で、2隻は波による転覆とみられ、海上保安庁は業務上過失致死の疑いも視野に捜査する方針です。