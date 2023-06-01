16日深夜放送のTBSラジオ『空気階段の踊り場』（深0：00）では、空気階段第9回単独公演『●●●』（読み：まるまるまる）の開催を発表した。【写真】空気階段・水川かたまりがパパの笑顔生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこ「無修正」「ひかり」「ダンス」と3文字のタイトルが続いていたが、今回は何かの伏字ともとれる黒丸3つの不思議なタイトルに決まった。昨年は、鈴木もぐらが人工股関節手術後初の単独公演ということも