ドイツのピストリウス国防相は16日、封鎖状態が続くホルムズ海峡について、「軍事的な関与は行わない」と述べました。ピストリウス国防相は、ホルムズ海峡をめぐり、安全な通航を外交的に確保する用意があるとした上で、「軍事的な関与は行わない」と述べました。また、中東情勢がこれ以上悪化しないよう、あらゆる努力を尽くすと強調しました。さらに、原油価格の急騰がウクライナ侵攻を続けるロシアの資金源になっていると指摘し