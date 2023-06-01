パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、センサーでフタが自動開閉する「センサー付きゴミ箱」を発売した。価格は価格は2750円。 「センサー付きゴミ箱」は、手をかざすだけでフタが開く赤外線センサー式のゴミ箱。フタが開いた後は、約7秒後に自動で閉まる仕様となっている。容量は約5.5Lで、内部にはゴミ袋を固定できる内リングが搭載されており、袋が外側から見えにくい