近頃はAIコーディング絡みの話ばかりになってしまって大変恐縮なんですが、「こういうツールが欲しいなあ」っていうアイデアをあまり時間をかけずに実現できてしまうのはありがたい限り。小さいツールもあれこれ作りつつ、ここのところは自分にとって理想のテキストエディタを作り上げようと奮闘しているところです。 ライター稼業も30年と長くなってまいりました。その間に使ってきたいろいろな