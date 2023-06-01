ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は16日、同社が運営を担う「MUFGスタジアム」（国立競技場）に新設される場内飲食エリア「スタナカ」と最上級ホスピタリティーエリア「LIMINAL SUITE」を報道陣に公開した。 どちらも4月から営業を開始する。 場内飲食エリア「スタナカ」 競技場内の飲食エリアがリニューアルされ、愛称「スタナカ」として装いも新たにサービス