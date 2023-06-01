エクスジミー（XGIMI）は、「Elfinシリーズ」のプロジェクター3機種を順次発売する。「Elfin Flip Plus」は17日発売で、価格は6万9800円。「Elfin Flip Laser」と「Elfin Flip 4K」は4月中旬にMakuakeで先行販売予定。 3機種ともに150度回転可能なジンバル一体型の薄型設計で、壁や天井へ自由に投影できる。 Elfin Flip 4K また、全機種で自動台形補正やオートフォーカス、アイ・