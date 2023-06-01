【PERIHAPI! ポッピンスプリンクル ピアプロキャラクターズ】 3月 発売予定 価格：1個 1,870円 タカラトミーアーツは、フィギュア「PERIHAPI! ポッピンスプリンクル ピアプロキャラクターズ」を3月に発売する。価格は1個1,870円。 砂糖菓子のような甘くてキュートなフィギュアシリーズ「PERIHAPI! ポッピンスプリンクル」にピアプロキャラ