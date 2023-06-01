【小悪魔ツインテールちゃん】 3月17日発売 価格：8,250円 コトブキヤは、プラモデル「小悪魔ツインテールちゃん」を3月17日に発売する。価格は8,250円。 本商品は、創彩少女庭園スピンオフ「〇〇さん」シリーズの第2弾。落ち着いたピンク系カラーのツインテールスタイルで、前髪は新規造形となっている。「通常タイプ」、「メガネ対応タイプ」