【アルアリル】 3月17日発売 価格：9,240円 コトブキヤは、プラモデル「アルアリル」を3月17日に発売する。価格は9,240円。 「SF×ファンタジー」を題材としたコトブキヤ美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」より、ガルーダ型ディアーズ「アルアリル」が登場。アニメ、マンガ、ゲームなどで幅広く活躍するイラストレーター「