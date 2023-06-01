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【1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き) 】 3月17日 出荷開始 価格：7,150円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を3月17日に開始する。価格は7,150円。 「艦NEXT 不