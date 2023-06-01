【Amazon：Holy Stone ドローン】 開催期間：3月17日0時～3月22日23時59分 「HS360D」 Amazonにて、Holy Stoneのドローンが特別価格で販売されている。期間は3月22日23時59分まで。 今回、最大5kmにわたる安定した操縦と、4Kカメラを搭載し高精細な映像伝送を実現した「HS360D」や、1,080Pの高解像度カメラを搭載し、鮮明でクリアな映像を提供する100g未満のGPS搭載ドロ&