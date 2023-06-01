VIPルームを4倍以上に増やすなど、新しいスタジアムビジネスを展開します。MUFGスタジアム国立競技場の運営会社は、新たに法人向けに増設した53室のVIPルームの一部を16日、初めて公開しました。スポーツや音楽を楽しみながら会食できる部屋など、用途に応じた作りになっています。ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント竹内晃治社長：スイートルームであったりとか、ICTを使った新しい体験であるとか、そういったと