インタビューに応じるNTT西日本の北村亮太社長NTT西日本の北村亮太社長は16日までにインタビューに応じ、事務を中心とした社内業務に関し「人工知能（AI）を入れ、効率化に取り組む」と述べ、2026年度にAI活用を加速させる意向を示した。AI導入やデジタル化に取り組んでおり、NTT東日本と合わせて1万人程度の業務を自動化する考えだ。NTT東西で3万人余りが従事する対象の事務や設備業務を2万人余りの体制にする。NTT西で余剰と