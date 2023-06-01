将来の治療のために細胞を保存。iPS細胞を使った国内初の個人向けサービスが登場です。帝人グループで再生医療事業を手がける「帝人リジェネット」は、iPS細胞を製造し、長期保管する新サービス、「バイオ・リソース・リザーブ（BRR）」を開始すると発表しました。顧客から採取した血液中の体細胞からiPS細胞を製造し、将来、病気になった際の治療や手術に使えるよう超低温下で長期保存するというもので、ライフサイエンス企業「iP