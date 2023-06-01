あおり運転をした上、相手の運転手にけがをさせたとして、ペルー国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】あおり運転した上に相手の運転手にけがをさせた疑いペルー国籍の男を逮捕「ブレーキをかけたのは1回 ドアは手で押し返しただけ」愛知・瀬戸市 逮捕されたのは、愛知県瀬戸市の自営業でペルー国籍のフランコ・ニシザカ・アルナルト容疑者(38)です。 警察によりますと、ニシザカ容疑者は去年