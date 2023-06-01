為替介入リスクが意識されているにもかかわらず、本日もドル円は１５９．７５円付近まで一時上昇していた。原油相場の反落でドル円も急速に戻り売りに押されているものの、１５９円を下回ると押し目買いも活発に入るようだ。 直近のドル円の上昇は、中東情勢の混迷からの原油高によるドル全体の強さを反映しているが、日本特有の要因もあるという。それは日本経済がスタグフレーションに向かう可能性への意識が市場で