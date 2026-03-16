１６日、天津市浜海新区の天津港。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社北京3月16日】中国国家統計局が16日発表したデータによると、1〜2月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は前年同期比6.3％増となり、前年12月より1.1ポイント拡大した。自動車部品メーカー、揚州市洪泉実業（江蘇省揚州市）の溶接工場で稼働するロボット。（２月２８日撮影、揚州