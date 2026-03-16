7歳もの年の差に引け目を感じていた七海さんですが、洋平さんは付き合うことをとても喜んでくれたので、安心したそうです。でも同時に「女子大生の彼女なんて最高！」という言葉に疑問を感じてしまったのも事実。この違和感をスルーしたことが、のちに大きな不幸を招くことも知らずに…。＞＞【まんが】夫が私を選んだ理由