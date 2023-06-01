ロイター通信によりますと、IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は16日、イラン情勢による原油価格の高騰に対処するため、日本などの加盟各国が石油備蓄の放出を開始したことを受け、「全ての加盟国と緊密に連携し、放出された石油がタイムリーに市場に届くよう努めている」と述べ、必要に応じ今後、さらに緊急で備蓄を放出する可能性があると述べました。