アメリカのトランプ大統領は、原油輸送の要衝・ホルムズ海峡での船舶の護衛に向けて、7カ国と協議中だと明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領：7カ国と協議中だ。ただ（護衛）我々には必要ない、7カ国に必要なことだと覚えておいてくれ。トランプ氏は15日、事実上、封鎖状態にあるホルムズ海峡での船舶の護衛に向け、各国と協議を進めていると明らかにしました。具体的な国の名前は挙げていません。トランプ氏は、「アメリ