中国政府の翟隽中東問題担当特使は3月15日、カタールのフライフィ外務担当国務相と電話会談を行いました。フライフィ国務相は、「現在の危機はカタールに大きな損失をもたらし、国際的なエネルギー供給や経済発展に深刻な影響を及ぼしている。いかなる側にとっても利益に合致しない」と述べた上で、「カタールは中国と緊密に連携し、関係国が早期に対話と交渉を通じて問題解決の正しい道に戻るよう推進することを望む