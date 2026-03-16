第６回ＷＢＣの日本代表として出場した大谷翔平（３１＝ドジャース）が１５日（日本時間１６日）に自身のインスタグラムを更新。準々決勝で無念の敗退となったことへの思いやファン、関係者、そして侍ジャパンを下したベネズエラ代表にも言葉を向けた。大谷は今大会で打者に専念し、４試合の出場で打率４割６分２厘、３本塁打、７打点と大活躍を見せた。その存在は対戦相手を苦しめたが、１次ラウンドを４戦全勝で勝ち上がり、