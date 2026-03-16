サッカーの試合では時に変わった理由でカードをもらうことがあるが、14日に行われたイングランド4部相当となるリーグ2のノッツ・カウンティVSチェスターフィールド戦にて少々変わったトラブルが起きた。チェスターフィールドが1点リードで迎えた前半19分、チェスターフィールドMFアルマンド・ドブラがボールを受けたところにノッツ・カウンティMFオリー・ノーバーンが足を伸ばしてボールをカット。この際、ドブラのスパイクが脱げ