チェルシーがプレミアリーグ規則違反により、補強禁止処分と巨額の罰金を科される判決が下ったようだ。『The Sun』によると、クラブはリーグ側と和解に応じ、1075万ポンドの支払いに合意。ロマン・アブラモヴィッチ氏が所有していた2011年から2018年にかけて、選手や無登録の代理人に対し、未開示の報酬を支払っていた事実が発覚したという。ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によれば、チェルシーはリーグへの不誠実な報告を