プレミアリーグ第30節リヴァプール対トッテナムの一戦が行われ、1-1のドロー決着となった。スパーズはリーグ戦5連敗中だったが、今回の引き分けでようやくストップ。2月2日に行われたマンチェスター・シティ戦以来となる勝ち点を獲得した。それでも18位ウェストハムとの勝ち点差は「1」のままとなっており、予断を許さない状況となっている。『Football Insider』によると、もしスパーズが英2部のチャンピオンシップに降格した場合