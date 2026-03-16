11日に行われたニューカッスル対バルセロナのCLベスト16第1レグは1-1のドローに終わった。86分の終盤にニューカッスルが先制したが、後半アディショナルタイムにバルサがPKを獲得し、何とかドローに。総シュート数、オンターゲットともにニューカッスルが上回るゲームとなった。バルサは10番ラミン・ヤマルの活躍が期待されたが、終盤のPKを決めたシーン以外は輝くことができなかった。フルタイム出場となったが、ドリブル、パスと