高市首相は、護衛活動への参加を「まだ求められていない」とした上で、「法律の範囲内で日本関係船舶と乗員をどのように守るか検討中だ」と述べました。16日から参議院で始まった新年度予算案の基本的審議の中で、イラン情勢への対応が議論となりました。無所属（立憲会派）・広田一議員：今般の日米首脳会談で、船舶の護衛活動への参加検討を求められる可能性が高いと。高市首相：まだ求められていませんので、仮定のことにはお答