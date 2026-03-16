ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」が１７日に開幕する。角ひとみ（５７＝広島）は優出３着と好結果を残した前節の徳山から?中０日?での参戦となった。「前節はたまたまです。いい時はいいけど這う時は這う。今節も頑張ります」と好リズムに乗りたいところだ。エンジン抽選で引いた５５号機は２連率３８％の中堅機。「班では２番（新田芳美）が伸びていた。他とは一緒くらい。前検の割に