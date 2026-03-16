ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」が１７日に開幕する。川井萌（２４＝静岡）が前検で手にした１１号機は２連率３５％で近況の動きもまずまず。「そのまま行きました。乗りやすかったです。足はよく分からないけど、班では普通でした。ペラはちょっと叩くと思う。ベースはこれで行けそうな感じです」と前検では乗り味を中心に好感触をつかんでいた。２０２５年前期にＡ１初昇格、昨年はま