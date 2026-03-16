【新華社パリ3月16日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は16日、中米両国がパリで開いた経済・貿易協議の後の記者会見で、中米両国は、安定した2国間経済・貿易関係が両国と世界にとって有益との認識で一致したと述べた。