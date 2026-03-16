女優の北乃きいが１５日付で自身のインスタグラムを更新。３５歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本日、３５歳になりました。１０代より２０代の方が楽しかったし、２０代より３０方が楽しいから、４０代はもっと楽しいのだろうと思う。今から４０代が楽しみだ。たくさんの「おめでとう！」をありがとうございます。」と投稿。黒のダウンジャケットに、ミニ丈スカート、ハイソックスのコーディネートを披露。花束を持ち、笑