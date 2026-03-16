おととい、東京・新宿区の携帯電話販売店で起きた緊縛強盗事件で、犯人の男らが店に1時間近くとどまり、物色していたとみられることがわかりました。今月14日の夜、新宿区の携帯電話販売店に男2人組が押し入り、店長が手足を縛られ、現金およそ70万円やスマートフォン数十台を奪われた事件。被害者を目撃した男性「ビルの入り口から出て、縛られているのは手と足元。カンガルーみたいに跳んできたんですよ」男らは現場に1時間近く