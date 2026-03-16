中国外交部の岳暁勇アフガニスタン問題担当特使は3月7日から14日にかけて、アフガニスタンとパキスタンを訪問し、両国の紛争についてシャトル外交による仲裁を行いました。中国は双方に対して、冷静さと自制を保ち、速やかに停戦し、対話を通じて意見の相違を解決するよう促しています。アフガニスタンとパキスタンのいずれもが、中国の仲介努力に感謝の意を表し、政治および外交手段による問題解決への意欲を示しました。（提供/C