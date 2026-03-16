インスタグラムで「ベネズエラのみなさん、おめでとう」野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が15日（日本時間16日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の敗退後、初めて自身のインスタグラムを更新した。ファンや関係者への感謝を述べた後、最後に綴ったのは勝者への“敬意”だった。侍ジャパンは14日（同15日）、準々決勝でベネズエラ戦と対戦。大谷は先頭打者弾を放ち、一時は日本が5-2とリー