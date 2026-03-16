ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月16日（月）〜3月22日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■山羊座（やぎ座）カード：ワンドの2（逆位置）進路が定まらず一歩が踏み出せない状態が続く週。決断