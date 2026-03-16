TBS系『クレイジージャーニー』（毎週月曜22時）が、4月6日より毎週月曜23時56分に放送されることが明らかとなった。【写真】深夜初回は4.6！番組最多出演の丸山ゴンザレスらの新企画でスタート本番組は、独自の視点やこだわりを持って世界＆日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞型紀行バラエティ。3月16日放送の2時間スペシャルでは、地球上で最も過酷なクレイジースポーツである「アドベ