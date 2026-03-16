【新華社パリ3月16日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は16日、中米両国がパリで開いた経済・貿易協議の後の記者会見で、米国の一方的な通商法301条調査に対する中国の立場は一貫しており、こうした一方的な調査に反対すると表明、こうした調査の結果は努力の末に築かれた中米の安定した経済・貿易関係を妨害し、損なうとの懸念を示した。