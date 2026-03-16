元アナウンサーで“元祖・元男の子YouTuber”の青木歌音が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。「野球はマイナースポーツだ！」という一部からの意見に対して反論した。 青木は、「WBCが開催されると毎回『野球はマイナースポーツだ！』『世界はサッカーの方が人気！』と言う一部の嫉妬心の強いサッカーファン居るけど国内だと野球の方が市場規模が大きいんです」と言及。つづけて「金