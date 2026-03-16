女優・平愛梨が１４日、ＴＢＳ系で放送された「人生最高レストラン」に出演。夫でサッカー日本代表・長友佑都についても語った。平は長友との間に、８歳、６歳、４歳、２歳の４人の男の子がいる。明るい天然キャラで知られる平。ＭＣの加藤浩次との接点について聞かれると、加藤が司会を務めていた日本テレビ系「スッキリ」だったと説明。「映画の番宣（宣伝）」で出演したが、「カンペで告知（宣伝）を呼んでたら、漢字が読め