スコットランドサッカー協会（SFA）は16日、日本代表とコートジボワール代表との国際親善試合に向けたスコットランド代表メンバーを発表した。7大会ぶり9度目の本大会行きを決めたスコットランド代表は、FIFAワールドカップ2026でブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同じグループCに入っている。6月開幕の本大会に向けた貴重なテストの場となる今回のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間28日にグラスゴー