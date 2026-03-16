日本語の「響き」に着目して、隠れた共通項を探り当てる頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、過去の情景を呼び起こす言葉から、伝統的な精神性を表す語彙まで幅広くそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、記憶の引き出しを整理しながら考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□いでか□□じ□□ちゃ□□てなしヒント：過去の出来