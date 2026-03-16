【ニューヨーク共同】週明け16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比576.61ドル高の4万7135.08ドルを付けた。中東情勢の緊迫化を背景に、前週に1100ドル超値を下げた反動で、値ごろ感が出た銘柄への買い注文が先行した。