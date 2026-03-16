【北京共同】中国政府の交渉代表は16日の対米協議後、両国が昨年10月に韓国で合意した追加関税や報復措置の停止をさらに延長する可能性について協議したと説明した。中国のレアアース（希土類）輸出規制も含まれるとみられる。