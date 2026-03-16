WBCは打率.462、3本塁打、OPS1.842で終えた野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の敗戦を受け、思いを告白した。侍ジャパンは14日（同15日）に準々決勝・ベネズエラ戦に臨んだ。初回に山本由伸投手が先頭打者弾を打たれたが、その直後に大谷が先頭打者アーチで“お返し”。一時は日本が5-2とリードするも、投手陣が崩れて