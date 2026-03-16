１６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ＷＢＣ連覇を目指した侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに敗れた試合を振り返った。米マイアミから生出演した野球解説者・松坂大輔さんの解説を聞いたキャスターの大越健介氏は「むしろ、これから挑戦者としての再スタートですから頑張ってほしいと思いますが」とコメント。松坂氏の「日本の投手陣はも