アップルは、前モデルからアクティブノイズキャンセリング(ANC)が最大1.5倍強力になったというワイヤレスヘッドフォン「AirPods Max 2」を発表した。ミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5色展開で、価格は89,800円。3月25日から予約を受け付け、4月上旬に発売する。 搭載するチップが従来モデルの「H1」から、完全ワイヤレスイヤフォン「AirPods Pro 3」と同じく「H2」に進化した。Ai