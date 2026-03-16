イスラエル軍は16日、レバノン南部にあるイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の主要な拠点に対して限定的な地上作戦を開始したと発表しました。イスラエル軍は16日、レバノン南部に地上侵攻を始めました。「ヒズボラの拠点を攻撃するために標的を絞った地上作戦を開始した」としていて、「この地域で活動するテロリストを排除し、イスラエル北部の住民の安全を守るためだ」と主張しています。レバノン保健省によりますと、今月2日