3人組ユニット・AiScReamが“最も印象に残る声優や作品”を対象に、その業績を称える『第二十回 声優アワード』で歌唱賞を受賞。3月をもってユニットから卒業することを発表している降幡愛さんが15日に行われた授賞式に登壇しました。ユニットを代表して、授賞式に登壇した降幡さんは「この度はAiScReamが歌唱賞とステキな賞をいただきまして、本当に光栄です。ありがとうございます。私自身が演じております黒澤ルビィは3月をもっ