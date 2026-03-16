日向坂46の鶴崎仁香（にこ、21）が16日放送のテレビ朝日系「Qさま！！3時間SP」（月曜後9・00）が初出演。現役の早大生であることを公表した。司会を務める元乃木坂46の高山一実から「初登場の鶴崎仁香さんの情報を紹介させていただきます。日向坂の鶴ちゃんは早稲田大学在学中のインテリアイドルさんです」と紹介された鶴崎。「早稲田っていうのを公表したのは…この番組が初めてですか」と司会の「さまぁ〜ず」三村マサ